СМИ сообщили о ругани в кабине пилотов перед крушением Ан-148

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) расшифровали записи речевого самописца, которые подтверждают версию о расхождении в показаниях скорости.

Из расшифровки следует, что пилоты обнаружили разные показатели скорости, однако определить причину им не удавалось, что привело к ругани. Они попытались увеличить скорость, наклонив самолет к земле.

Перед столкновением с поверхностью на записи слышны нечленораздельные крики, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Ранее специалисты МАК заявляли, что основная версия авиакатастрофы — расхождение в показаниях скорости на индикаторе пилота и резервном приборе. По предварительным данным, к неполадкам привело обледенение датчиков приемников полного давления.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение 11 февраля в Подмосковье. Жертвами трагедии стали 71 человек.