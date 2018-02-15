«Саратовские авиалинии» возобновили эксплуатацию Ан-148 после техпроверок

АО «Саратовские авиалинии» возобновила эксплуатацию самолетов Ан-148 после внеочередных технических проверок. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе компании.

«Авиакомпания «Саратовские авиалинии» после внеочередных технических проверок самолетов Ан-148 специалистами авиационно-технической базы авиакомпании возобновляет полеты на этом типе ВС по текущему расписанию с усиленным экипажем, в состав которого будет входить пилот-инструктор», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что лайнеры авиапарка соответствуют всем требованиям эксплуатации.

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» временно приостановила эксплуатацию самолетов Ан-148 на следующий день после крушения пассажирского самолета рейса 703 Москва — Орск в Раменском районе Подмосковья. Лайнер перестал выходить на связь через четыре минуты после взлета из московского аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что предварительные причины крушения лайнера станут известны в ближайшее время.

Следователи утверждают, что лайнер взорвался после удара о землю, до падения он не имел повреждений. Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) пришли к выводу, что причиной крушения лайнера стало расхождение в показаниях скорости на индикаторе пилота и резервном приборе из-за обледенения приемников полного давления.