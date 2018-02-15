Прямой эфир
Сюжет:

«Саратовские авиалинии» возобновили эксплуатацию Ан-148 после техпроверок

0
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

АО «Саратовские авиалинии» возобновила эксплуатацию самолетов Ан-148 после внеочередных технических проверок. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе компании.

«Авиакомпания «Саратовские авиалинии» после внеочередных технических проверок самолетов Ан-148 специалистами авиационно-технической базы авиакомпании возобновляет полеты на этом типе ВС по текущему расписанию с усиленным экипажем, в состав которого будет входить пилот-инструктор», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что лайнеры авиапарка соответствуют всем требованиям эксплуатации.

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» временно приостановила эксплуатацию самолетов Ан-148 на следующий день после крушения пассажирского самолета рейса 703 Москва — Орск в Раменском районе Подмосковья. Лайнер перестал выходить на связь через четыре минуты после взлета из московского аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что предварительные причины крушения лайнера станут известны в ближайшее время.

Следователи утверждают, что лайнер взорвался после удара о землю, до падения он не имел повреждений. Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) пришли к выводу, что причиной крушения лайнера стало расхождение в показаниях скорости на индикаторе пилота и резервном приборе из-за обледенения приемников полного давления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Родственникам жертв крушения Ан-148 начали выплачивать первые компенсации
Глава МЧС расширил зону поиска на месте крушения Ан-148 в Подмосковье

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017