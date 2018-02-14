Глава МЧС расширил зону поиска на месте крушения Ан-148 в Подмосковье

Зона поиска на месте унесшего жизни 71 человека крушения самолета Ан-148 расширено до 50 га.

Об этом заявил глава ведомства Владимир Пучков, обращаясь к начальнику Главного управления МЧС по Московской области Сергею Полетыкину.

«Расширяем зону поиска до 50 га. Применяйте новейшие технологии, в том числе беспилотную авиацию, снегоходы, квадроциклы и всё, что у нас есть на оснащении», — приводит слова Пучкова «Федеральное агентство новостей».

Как сообщал портал iz.ru, ранее зона поиска составляла 30 га. На этой площади сотрудники экстренных служб обнаружили более 1,4 тыс фрагментов тел погибших и свыше 2 тыс. обломков самолета.

Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148, выполнявший рейс по маршруту Москва–Орск, разбился 11 февраля спустя несколько минут после взлета из столичного аэропорта Домодедово.

Воздушное судно взорвалось после удара о землю. На борту самолета находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа, все они погибли.

По данным Межгосударственного авиационного комитета, авария могла произойти из-за обледенения приемников полного давления, которое привело к неверной передаче данных о скорости полета на индикаторах пилотов.