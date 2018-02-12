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Ан-148 не имел повреждений в воздухе и взорвался после удара о землю

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Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva
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Разбившийся 11 февраля в Подмосковье пассажирский самолет Ан-148 взорвался после удара о землю, до падения он не имел повреждений.

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко. 

«Установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания», — приводит ее слова «Интерфакс».

Как передает агентство, Петренко отметила, что поиски речевого самописца на месте падения Ан-148 продолжаются. 

«Пока на месте происшествия удалось обнаружить только параметрический самописец. Поиски речевого самописца продолжаются», — подчеркнула представитель СК.

Она указала на то, что содержание записей самописцев позволит экспертам Межправительственного авиационного комитета установить причину аварии. 

Как сообщал портал iz.ru, самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из московского аэропорта Домодедово. 

На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. Все они стали жертвами авиакатастрофы. 

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