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Место жительства всех находившихся на борту Ан-148 установлено

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Установлено место жительства всех пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту самолета Ан-148, разбившегося 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Установлены места проживания всех пассажиров и членов экипажа, 35 из них жители Оренбургской области, 10 — из Москвы, четверо — из Саратова и по два человека — из Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — сказал представитель ведомства.

Также на борту лайнера находились по одному человеку из Мордовии, Удмуртии, Алтайского края, Ульяновской, Мурманской, Белгородской, Московской областей, а также городов Астрахань, Казань, Новосибирск, Нижневартовск, Норильск, Пермь, Рязань, Сочи и Тамбов.

МЧС перешло от поисково-спасательной стадии операции к поисковой, так как все находившиеся на борту погибли. Помощь семьям жертв авиакатастрофы окажут власти Оренбургской области, а также Подмосковья. Перевозку родственников погибших из различных регионов России в Москву осуществляет авиаперевозчик «Саратовские авиалинии».

Допускается, что Ан-148 мог развалиться в воздухе. СК РФ рассматривает несколько версий причин крушения. Портал iz.ru публиковал новые возможные причины крушения самолета.

Также опубликована запись переговоров авиадиспетчеров, которые пытались связаться с экипажем, и видео момента крушения Ан-148.

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