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Власти Оренбуржья помогут семьям жертв крушения Ан-148 с кредитами

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Власти Оренбургской области помогут родным погибших при крушении самолета Ан-148 в погашении кредитов и оплате обучения. Об этом заявил губернатор региона Юрий Берг.

«До каждой семьи дойдем. Поможем им в других вопросах, если семья попала в ту или иную трудную жизненную ситуацию, например, кредиты, платное обучение и так далее», — цитирует Берга агентство ТАСС.

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Как сообщал портал iz.ru, семьям погибших будет выплачена страховка в размере 2 млн рублей в соответствии с законодательством, власти Оренбургской области выплатят дополнительно по 1 млн рублей. О желании направить денежную компенсацию в размере 1 млн рублей также заявлял глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Помощь в перелете из различных регионов России в Москву семьям погибших оказывает авиаперевозчик «Саратовские авиалинии».

Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовский авиалиний» потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. На борту лайнера, выполнявшего рейс Москва–Орск, находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

Допускается, что Ан-148 мог развалиться в воздухе. СК РФ рассматривает несколько версий причин крушения. Портал iz.ru публиковал новые возможные причины крушения самолета.

Также опубликована запись переговоров авиадиспетчеров, которые пытались связаться с экипажем, и видео момента крушения Ан-148. 

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