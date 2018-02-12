Домой не вернулись

Следователи рассматривают несколько версий авиакатастрофы Ан-148. Среди них — человеческий фактор, отказ техники, неблагоприятные погодные условия. Самолет «Саратовских авиалиний» направлялся из аэропорта Домодедово в Орск, на борту находился 71 человек, все пассажиры и члены экипажа погибли. Собственник самолета утверждает, что воздушное судно было исправным. Один из разработчиков Ан-148 пояснил, что в случае отказа двигателей или обледенения у экипажа хватило бы времени сообщить о ситуации диспетчерам. По словам одного из пилотов Минобороны, летчики Ан-148 часто сталкиваются с техническими неполадками.

Полет длиною в шесть минут

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» упал через шесть минут после взлета — он пропал с радаров 11 февраля в 14:28 и рухнул в Раменском районе Московской области. Найти место крушения помогли поисковые вертолеты. Обломки разбросало не менее чем на километр. Часть из них, по данным очевидцев, упала неподалеку от жилых домов.

— Первый вызов поступил в службу скорой помощи в 14:40. Машина приехала через 10 минут. После этого медики и специалисты МЧС пешком в течение часа добирались до места крушения, — сообщил «Известиям» министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Один из очевидцев рассказал «Известиям», что услышал неестественный гул, заставивший его выбежать из бытовки на поле.

— Шел крупный снег, ничего не было видно, потом я услышал сильнейший взрыв, и в мою сторону полетел обломок двигателя самолета, — вспоминает он.

крушение Найти место крушения помогли поисковые вертолеты - по данным МЧС, на месте работает более 300 человек Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

В радиусе 2 км от места падения самолета было выставлено оцепление. На подъездах возникли пробки. Жители близлежащих сел не могли попасть домой. Журналисты, в том числе корреспондент «Известий», пробирались к обломкам через лес, по пояс в снегу, обходя полицейские кордоны. Для спасателей дорогу расчищала техника, часть сотрудников МЧС добиралась на снегоходах. Всего, по данным ведомства, на месте работает более 300 человек.

На борту рухнувшего самолета находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Среди погибших — трое детей. Самой маленькой пассажирке было пять лет. Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу рассказала «Известиям», что психологи оказывают помощь родственникам погибших. Работает федеральная горячая линия 8-800-775-17-17. Группы психологов работают в аэропорту Орска и в Домодедово.

Президент Владимир Путин в связи с трагедией перенес рабочую поездку в Сочи. Правительственную комиссию по авиакатастрофе, в соответствии с распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева, возглавил министр транспорта Максим Соколов. Он заявил, что помимо страховых выплат родственники погибших получат дополнительные компенсации от региональных властей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что семьям погибших выплатят по 1 млн рублей из регионального бюджета.

День траура

Гражданская ответственность «Саратовских авиалиний» застрахована в компании «АльфаСтрахование». Ее представитель Юрий Нехайчук заявил «Известиям», что родственникам погибших будут выплачены компенсации в размере 2 млн 25 тыс. рублей.

— Выплаты будут производиться после того, как мы получим заключение о причинах катастрофы. Но уже сегодня мы готовы выплатить родственникам погибших до 100 тыс. рублей, они могут обратиться в компанию, — пояснил Юрий Нехайчук.

12 февраля в Оренбургской области объявлено днем траура.

Татьяна Вичева, уроженка Орска, рассказала «Известиям», что в списке погибших каждый житель города находит своих знакомых.

— У друга моей дочери погибла мама, у другого — дедушка с бабушкой. Этот дедушка прошел курс лечения в Москве и летел домой с надеждой на новую жизнь, — отметила Татьяна Вичева. — Многие из нас летали в Москву и из Москвы на этом самолете. И сейчас на сайте Орска очень много комментариев по поводу его неважного технического состояния. Для города эта катастрофа — очень серьезное испытание.

крушение2 12 февраля в Оренбургской области объявлен днем траура Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев

Она добавила, что на центральной площади города, Комсомольской, у памятника Ленину поставили табличку «Орск–Москва», и люди несут к ней цветы и свечи.

Домодедово и «Саратовские авиалинии» проверят

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). По информации СК, «на данный момент установлено, что никаких сообщений о неисправности воздушного судна от экипажа не поступало».

«Следователи проверят все возможные версии авиакатастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий», — сказано в сообщении ведомства.

Источники «Известий» в Минтрансе и Росавиации подтвердили, что рассматривается несколько версий случившегося, в том числе ошибка экипажа и отказ техники.

Глава Ространснадзора Виктор Басаргин заявил, что будут проведены внеплановые проверки аэропорта Домодедово и авиакомпании «Саратовские авиалинии».

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Известиям», что по правилам каждые 5–10 минут сотрудники аэропорта проверяют погодные условия, после чего принимается решение о возможности совершения взлета.

Он также отметил, что пока рано делать выводы, стали ли причиной крушения самолета погодные условия, потому что для точного понимания необходимо проверить все графики и метеорологические карты этого дня. Гидрометцентр приступит к проверкам, когда получит поручение от СК РФ.

В госкорпорации по организации воздушного движения (ГК ОрВД) «Известиям» сообщили, что все данные наземных средств объективного контроля и записи переговоров авиадиспетчеров после ЧП были опечатаны. Они переданы компетентным органам и комиссии, созданной для расследования авиакатастрофы.

В госкорпорации добавили, что версия столкновения в воздухе двух воздушных судов исключается. Ранее сообщалось, что самолет до крушения столкнулся с вертолетом «Почты России», однако в компании «Известиям» сообщили, что не имеют в авиапарке вертолетов, летающих в центральной части страны.

В ОАО «Ильюшин Финанс Ко» (собственник самолета) заявили, что разбившееся воздушное судно было технически исправно. Все регламенты техобслуживания соблюдались.

Что произошло на борту?

В компании «Саратовские авиалинии» рассказали «Известиям», что самолет, потерпевший крушение, был новым.

— Мы эксплуатируем его только восемь лет, он регулярно проходил все необходимые технические проверки, — заявили в авиакомпании.

Бывший генеральный конструктор КБ «Антонов» Дмитрий Кива рассказал «Известиям», что находился «у истоков создания самолета Ан-148».

— Он создавался под моим руководством, и, конечно, я очень переживаю эту беду. Приношу искренние соболезнования семьям погибших, — отметил Дмитрий Кива.

По его словам, пока имеющейся информации недостаточно для того, чтобы сделать какие-то выводы о причине катастрофы.

— Если рассматривать, например, версию отказа двигателей или обледенения элементов механизации крыла, то в любом из этих случаев у экипажа было бы время и на доклад диспетчеру, и на то, чтобы побороться за жизнь людей и судна. Первое впечатление такое, что на борту произошло что-то экстренное, — сказал Дмитрий Кива.

Как рассказал «Известиям» пилот Минобороны, знакомый с Ан-148, этот самолет прост в управлении.

крушение3 Самолёт регулярно проходил все необходимые технические проверки, — заявили в авиакомпании Фото: РИА Новости/Марина Лысцева

— Но в целом эксплуатация воздушного судна достаточно сложная. Проблема в частых технических отказах. Есть проблемы с авионикой (бортовым радиоэлектронным оборудованием — «Известия»), а также некоторыми узлами и агрегатами самолета, — пояснил летчик. — Они не приводят к авиапроисшествиям, но серьезно осложняют жизнь пилотам и наземному персоналу.

По его словам, такое положение во многом объясняется ухудшившимися в последние годы кооперационными связями между российскими и украинскими предприятиями, задействованными в программе производства Ан-148.

Предыдущая катастрофа Ан-148 воронежской постройки произошла в марте 2011 года. Самолет упал во время испытательного полета возле села Гарбузово Алексеевского района Белгородской области. Погибли шестеро членов экипажа, включая двух пилотов из Мьянмы, для которой предназначался самолет. Согласно заключению комиссии Минпромторга, основной причиной крушения стали неверные действия экипажа. При этом пять членов комиссии отметили в акте, что причиной катастрофы стала неисправность информационного комплекса высотно-скоростных параметров, вследствие чего пилоты были неверно информированы о показателях полета.