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Росавиция проведет дополнительную проверку «Саратовских авиалиний»

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Дополнительную проверку компании «Саратовские авиалинии» проведет Росавиация.

Информацию об этом распространил глава ведомства Александр Нерадько в воскресенье, 11 февраля.

«Росавиация сейчас также проведет внеплановую дополнительную проверку деятельности авиакомпании и о результатах доложит правительственной комиссии», — цитирует его «РИА Новости».

Кроме того, ведомство может приостановить полеты самолетов Ан-148.

11 февраля разбился самолет Ан-148 рейса 703 Москва–Орск. Он вылетел из московского аэропорта Домодедово в Орск, однако через несколько минут после взлета исчез с радаров. На борту находился 71 человек, в том числе трое детей. Все погибли.

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