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Минтранс может приостановить эксплуатацию самолетов Ан-148

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Фото: Depositphotos
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Минтранс рассмотрит возможность приостановки полетов Ан-148 вместе с Росавиацией и Ространснадзором. Об этом сообщил министр транспорта Максим Соколов.

«Это решение будет принято дополнительно руководством компании по согласованию с Росавиацией и Ространснадзором», –– ответил министр на вопрос о том, будут ли приостановлены полеты после крушения Ан-148 в Подмосковье.

Помимо этого, стало известно, что Росавиация проведет внеплановую проверку «Саратовских авиалиний», чей Ан-148 потерпел крушение. Катастрофа произошла 11 февраля. Самолет вылетел из московского аэропорта Домодедово в Орск, однако через несколько минут после взлета исчез с радаров. На борту находился 71 человек, все погибли, в том числе трое детей.

Портал iz.ru опубликовал список жертв авиакатастрофы.

В настоящий момент на месте крушения продолжается поисково-спасательная операция. Обнаружены части двигателя, шасси и другие предметы механизации самолета. По данным МЧС, обломки Ан-148 разбросало на территории радиусом не менее 1 км.

По одной из версий, лайнер мог развалиться в воздухе. Следов взрывчатки на обломках эксперты не обнаружили.

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