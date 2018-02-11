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Следов взрывчатки на обломках Ан-148 не обнаружено

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Следов взрывчатых веществ на обломках Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье, не обнаружено. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на итоги работы взрывотехников научно-исследовательского института ФСБ России.

В настоящее время следствие рассматривает все возможные версии причины крушения пассажирского самолета. 

Самолет Ан-148 потерпел крушение днем в воскресенье через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело, проверку начала и прокуратура, МАК сформировал комиссию.

Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа, большинство пассажиров были жителями Оренбургской области.

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