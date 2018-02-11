Сочинец сдал билет на Ан-148 и остался жив

Жителю Сочи Максиму Коломейцеву удалось спасти свою жизнь в крушении Ан-148 под Москвой — мужчина несколько дней назад сдал билет на авиарейс.

Мужчина собирался лететь в воскресенье в Орск на самолете «Саратовских авиалиний», но изменил свои планы. Об этом он рассказал ТАСС.

О крушении Ан-148 Коломейцев узнал от знакомых и понял, что остался жив благодаря случайности.

Самолет Ан-148 потерпел крушение через несколько минут после вылета из Домодедово. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело, проверку начала и прокуратура, МАК сформировал комиссию.

Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа, большинство пассажиров были жителями Оренбургской области.