Сочинец сдал билет на Ан-148 и остался жив
Жителю Сочи Максиму Коломейцеву удалось спасти свою жизнь в крушении Ан-148 под Москвой — мужчина несколько дней назад сдал билет на авиарейс.
Мужчина собирался лететь в воскресенье в Орск на самолете «Саратовских авиалиний», но изменил свои планы. Об этом он рассказал ТАСС.
О крушении Ан-148 Коломейцев узнал от знакомых и понял, что остался жив благодаря случайности.
Самолет Ан-148 потерпел крушение через несколько минут после вылета из Домодедово. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело, проверку начала и прокуратура, МАК сформировал комиссию.
Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа, большинство пассажиров были жителями Оренбургской области.