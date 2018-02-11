МИД Франции соболезнует в связи с крушением самолета под Москвой

МИД Франции выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета Ан-148 в Московской области. В соболезнованиях говорится, что дипломатическое ведомство обращается к близким погибших «со словами поддержки в этот тяжелый час».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц», проверку проводит прокуратура.

Самолет Ан-148 потерпел крушение днем в воскресенье через несколько минут после вылета из Домодедово. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело, проверку начала и прокуратура, МАК сформировал комиссию.

Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа, большинство пассажиров были жителями Оренбургской области. Свои соболезнования близким погибших выразили президент России Владимир Путин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и премьер-министр Дмитрий Медведев. Среди жертв крушения — трое детей.