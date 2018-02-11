Один из пассажиров самолета Ан-148 погиб в свой день рождения

Один из пассажиров потерпевшего крушение самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» погиб в свой день рождения, передает телеканал РЕН ТВ.

По его данным, 11 февраля Илья Ставинский должен был отметить свое 33-летие. Мужчина собирался прилететь в этот день домой.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился близ поселка Степановское в Раменском районе Подмосковья. Выполнявший рейс из Москвы в Орск лайнер потерпел крушение через четыре минуты после вылета. На борту судна находился 71 человек, в том числе трое детей. Все они погибли.

Соболезнование родственникам жертв катастрофы выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также мэр Москвы Сергей Собянин.