Прямой эфир
Сюжет:

Один из пассажиров самолета Ан-148 погиб в свой день рождения

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из пассажиров потерпевшего крушение самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» погиб в свой день рождения, передает телеканал РЕН ТВ.

По его данным, 11 февраля Илья Ставинский должен был отметить свое 33-летие. Мужчина собирался прилететь в этот день домой.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился близ поселка Степановское в Раменском районе Подмосковья. Выполнявший рейс из Москвы в Орск лайнер потерпел крушение через четыре минуты после вылета. На борту судна находился 71 человек, в том числе трое детей. Все они погибли.

Соболезнование родственникам жертв катастрофы выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК устанавливает причастных к подготовке самолета Ан-148 перед вылетом
Траур по жертвам авиакатастрофы Ан-148 объявлен в Оренбурге

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017