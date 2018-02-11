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СК устанавливает причастных к подготовке самолета Ан-148 перед вылетом

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Фото: РИА Новости/Марина Лысцева
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Следователи устанавливают лиц, участвовавших в подготовке к полету пассажирского самолета «Саратовских авиалиний» Ан-148, который потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

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«Следователи устанавливают работников аэропорта Домодедово, готовивших воздушное судно к полету, и уже приступили к их допросам. Проводится аналогичная работа и по линии диспетчерской службы аэропорта вылета», — пояснила представитель СКР.

Она также отметила, что следственные работы ведутся в Саратове, Орске и Оренбурге. Изучается вся техническая информация, которая касается подготовки лайнера к вылету. Проверяются различные версии произошедшего, в том числе погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние самолета.

При крушении воздушного судна погиб 71 человек, в том числе трое детей в возрасте от пяти до 17 лет.

Ранее портал iz.ru писал, что самолет Ан-148, по одной из версий, мог развалиться в воздухе. При этом в погодном центре «Фобос» заявили, что метеоусловия во время вылета были нормальными и не могли привести к катастрофе.

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