Среди пассажиров рухнувшего самолета Ан-148 были трое детей

Трое детей были среди пассажиров рухнувшего в Подмосковье самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний», все они погибли. Об этом сообщил представитель Оренбургской области.

«Известно, что среди пассажиров самолета, который потерпел крушение, были трое несовершеннолетних детей. Старшему, по предварительным данным, было 17 лет, второму — 13 лет и самому младшему — пять лет», — приводит его слова «РИА Новости».

Выполнявший рейс Москва–Орск пассажирский лайнер Ан-148 упал близ деревни Степановское Раменского района Подмосковья через четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово. В авиакатастрофе погиб 71 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Соболезнование родственникам жертв катастрофы выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

Портал iz.ru ведет видеотрансляцию с места событий.