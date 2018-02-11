Оцепление в 2 км выставлено вокруг места падения Ан-148 в Подмосковье

Вокруг места крушения самолета Ан-148 в Подмосковье выставлено оцепление радиусом 2 км. За оцепление пропускают только представителей надзорных ведомств и сотрудников экстренных служб, перед оцеплением находятся сотни журналистов.

Об этом сообщает ТАСС.

Оцепление выставлено в 1,5 км от поворота с Новорязанского шоссе на деревню Степановское.

Самолет Ан-148 потерпел крушение днем в воскресенье через несколько минут после вылета из Домодедово. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело, проверку начала и прокуратура, МАК сформировал комиссию.

Сейчас рассматриваются различные версии крушения самолета, в числе которых погодные условия и человеческий фактор.

Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа, большинство пассажиров были жителями Оренбургской области. По факту крушения самолета следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело. Следователи изучат все возможные версии падения самолета, в том числе, метеоусловия и человеческий фактор. По данным СМИ, самолет мог просто развалиться в воздухе.