Траур по жертвам авиакатастрофы Ан-148 объявлен в Оренбурге

Понедельник, 12 февраля, объявили в Оренбурге днем траура по погибшим при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье, сообщает РЕН ТВ.

Лайнер, принадлежащий «Саратовским авиалиниям», направлялся в Орск. Он исчез с радаров днем 11 февраля, через несколько минут после взлета. На борту воздушного судна находился 71 человек, выживших нет. Портал iz.ru опубликовал список жертв катастрофы.

Обломки самолета обнаружили в поле в Раменском районе.

Минтранс рассматривает разные версии крушения самолета, в числе которых человеческий фактор и погодные условия.

В район падения Ан-148 отправился корреспондент «Известий», который рассказал, что происходит на месте катастрофы.