Прямой эфир
Сюжет:

Среди погибших при крушении Ан-148 был гражданин Швейцарии

0
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Среди погибших при крушении Ан-148 был гражданин Швейцарии. Об этом заявляют власти Оренбургской области.

«По нашей информации, на борту был гражданин Швейцарии», — заявил источник ТАСС.

При этом оперативный штаб сообщает, что на борту самолета находились трое иностранных граждан.

«Гражданин Азербайджана находился на борту рухнувшего Ан-148. Данные о еще двух иностранцах пока не подтвердились», — говорится в сообщении.

Лайнер «Саратовских авиалиний» вылетел 11 февраля из столичного аэропорта Домодедово и направлялся из Москвы в Орск. Он потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По факту инцидента возбуждено уголовное дело

Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье
Цветы около расписания авиарейсов в аэропорту «Домодедово»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье
Сотрудники психологической службы МЧС РФ в аэропорту «Домодедово»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье
Обломки самолета разбросаны в радиусе километра
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье
Глава МЧС РФ Владимир Пучков поручил организовать транспортный коридор к месту крушения пассажирского самолета Ан-148
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье
Пассажирский самолет Ан-148 компании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение в воскресенье в Раменском районе Московской области
Фото: REUTERS
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье
Борт направлялся из московского аэропорта Домодедово в Орск, связь с диспетчерами была потеряна спустя несколько минут после вылета
Фото: REUTERS
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье
На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли
Фото: REUTERS
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье
Обломки самолета были обнаружены между населенными пунктами Степановское и Заворово
Фото: IZ.RU
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье
В поисково-спасательной операции на месте падения задействовано более 150 человек
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье
Обломки лайнера разбросаны в радиусе нескольких километров, поисковые работы осложняют сильный ветер и снегопад
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье
В авиакомпании «Саратовские авиалинии» сообщили, что Ан-148 был новым, 2010 года выпуска, и находился в хорошем техническом состоянии
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье
В настоящий момент рассматривается несколько версий случившегося: сложные погодные условия, техническая неисправность и человеческий фактор
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье
Поисковые работы на месте крушения Ан-148 будут вестись круглосуточно
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье
Вокруг места крушения выставлено оцепление радиусом 2 км
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крушение самолета в Подмосковье. Хроника событий
Трагедия в Подмосковье
Что известно о падении самолета «Саратовских авиалиний»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017