Среди погибших при крушении Ан-148 был гражданин Швейцарии. Об этом заявляют власти Оренбургской области.

«По нашей информации, на борту был гражданин Швейцарии», — заявил источник ТАСС.

При этом оперативный штаб сообщает, что на борту самолета находились трое иностранных граждан.

«Гражданин Азербайджана находился на борту рухнувшего Ан-148. Данные о еще двух иностранцах пока не подтвердились», — говорится в сообщении.

Лайнер «Саратовских авиалиний» вылетел 11 февраля из столичного аэропорта Домодедово и направлялся из Москвы в Орск. Он потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.