Обслуживающие самолет Ан-148 техники погибли при его крушении

Специалисты, проводившие техобслуживание самолета Ан-148 перед вылетом, находились на борту воздушного судна в момент его крушения. Об этом сообщил замглавы транспортной прокуратуры Саратовской области Станислав Прохоров.

«Последний раз самолет осматривали в порядке оперативного технического обслуживания те техники, которые находились на борту в момент крушения», — приводит ТАСС комментарий представителя транспортного ведомства.

По его словам, у технических специалистов при осмотре лайнера в Пензе 10 февраля не возникло подозрений касательно его исправности. «К сожалению, у них уже ничего не спросишь», — заявил Станислав Прохоров.

Трагедия произошла днем 11 февраля. Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», потерпел крушение в Раменском районе Московской области. В результате погиб 71 человек, в частности трое детей.

Ранее портал iz.ru писал, что сертификат летной годности пассажирского лайнера действовал до 1 июня 2018 года.