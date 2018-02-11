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Сертификат летной годности рухнувшего Ан-148 действовал до 1 июня

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Фото: ТАСС/Лысцева Марина
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Срок действия сертификата летной годности самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний», потерпевшего крушение в Раменском районе Московской области, истекал 1 июня 2018 года. Об этом информирует Саратовская транспортная прокуратура.

«Самолет имел сертификат летной годности гражданского воздушного судна сроком действия до 1 июня 2018 года», — приводит «РИА Новости» слова представителя надзорного ведомства.

По его словам, документ о пригодности самолета для выполнения полетов был выдан 2 июня 2016 года.

Пассажирский лайнер Ан-148 «Саратовских авиалиний» упал в Раменском районе Подмосковья при выполнении рейса в Орск. На борту находился 71 человек, в том числе трое детей. Все они погибли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее портал iz.ru писал, что следователи устанавливают всех лиц, которые участвовали в подготовке самолета к вылету.

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