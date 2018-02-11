Прямой эфир
Сюжет:

Один из бортовых самописцев Ан-148 не получил серьезных повреждений

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Найденный бортовой самописец рухнувшего в Подмосковье самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» не получил серьезных повреждений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте происшествия.

«Предварительно можно сказать, что внешнее состояние «черного ящика» нормальное. Он передан на расшифровку», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, осмотр самописца не выявил следов термического воздействия. Спасатели продолжают поиски второго «черного ящика».

При падении пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Раменском районе Московской области погиб 71 человек, в том числе трое детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе погодные условия, техническое состояние лайнера и человеческий фактор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сочинец сдал билет на Ан-148 и остался жив
Подмосковье выплатит по 1 млн рублей семьям погибших при крушении Ан-148

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017