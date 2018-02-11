Один из бортовых самописцев Ан-148 не получил серьезных повреждений

Найденный бортовой самописец рухнувшего в Подмосковье самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» не получил серьезных повреждений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте происшествия.

«Предварительно можно сказать, что внешнее состояние «черного ящика» нормальное. Он передан на расшифровку», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, осмотр самописца не выявил следов термического воздействия. Спасатели продолжают поиски второго «черного ящика».

При падении пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Раменском районе Московской области погиб 71 человек, в том числе трое детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе погодные условия, техническое состояние лайнера и человеческий фактор.