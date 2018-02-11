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Подмосковье выплатит по 1 млн рублей семьям погибших при крушении Ан-148

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Власти Московской области, где произошло крушение самолета Ан-148, выплатят родственникам погибших по 1 млн рублей, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Мы хотим высказать соболезнования. Все, кто погиб в этой катастрофе, их семьям будет выплачено по 1 млн рублей компенсации из регионального бюджета», — приводит его слова ТАСС.

Воробьев добавил, что власти Подмосковья оказывают максимальную поддержку в проведении спасательной операции.

Лайнер «Саратовских авиалиний» направлялся в Орск. Он исчез с радаров днем 11 февраля, через несколько минут после взлета. Самолет упал вблизи деревни Аргуново, его обломки обнаружили на поле в Раменском районе. 

На борту воздушного судна находился 71 человек, выживших нет. Портал iz.ru опубликовал список жертв катастрофы.

На видео ниже эксперт рассказал о возможных причинах крушения самолета «Саратовских авиалиний» Ан-148.

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