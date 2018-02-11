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Потерпевший крушение Ан-148 столкнулся с землей на скорости более 600 км/ч

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148, потерпевший крушение в подмосковном Раменском районе, столкнулся с землей на скорости 600 км/ч передает телеканал РЕН ТВ.

На месте падения самолета был обнаружен основной эпицентр столкновения планера самолета с землей.

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«После удара произошло разрушение планера и разброс обломков фюзеляжа на значительное расстояние. Глубина воронки в эпицентре столкновения более 2,5 м. На месте происшествия найдены оба двигателя и фрагменты механизации самолета», — говорится в сообщении телеканала.

По предварительной информации, скорость столкновения составила от 610 до 630 км/ч. По данным телеканала, это означает, что пилот пытался довыровнять самолет, который шел в пике.

Ранее стало известно, что самолет не обрабатывали противообледенительной жидкостью. Кроме того, СМИ сообщают, что Ан-148 мог развалиться в воздухе.

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