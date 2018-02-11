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Патриарх Кирилл прочитал молитвы по погибшим в катастрофе Ан-148

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Фото: ТАСС/Терещенко Михаил
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл скорбит и возносит молитвы о десятках погибших в авиакатастрофе под Москвой. Об этом сообщил пресс-секретарь предстоятеля РПЦ священник Александр Волков.

«Патриарх Кирилл скорбит о случившейся сегодня трагедии в небе над Подмосковьем. Предстоятель Русской церкви возносит свои молитвы о всех погибших в этой авиакатастрофе, молится об укреплении родных и близких погибших», — приводит его слова ТАСС.

Отец Александр также отметил, что духовенство Орской епархии готово оказать помощь родственникам жертв крушения самолета.

Трагедия произошла днем 11 февраля в Раменском районе Московской области. Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», на борту которого находился 71 человек, рухнул через четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово. Никто не выжил.

12 февраля объявлено в Оренбургской области днем траура.

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