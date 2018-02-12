Мировые лидеры соболезнуют России в связи с крушением Ан-148

Мировые лидеры выражают свои соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье.

«Мы выражаем соболезнования семьям и друзьям погибших в авиакатастрофе под Москвой, а также российским властям», -–– говорится в сообщении главы МИДа Бельгии Дидье Рейндерса.

Также соболезнования выразил президент Финляндии Саули Ниинисте.

«Хочу от себя и народа Финляндии выразить глубокие соболезнования Вам [президенту Владимиру Путину], близким жертв и всем, кого затронула эта трагедия», –– говорится в сообщении канцелярии финского президента.

Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину.

Слова поддержки близким погибших выразила и Беларуссия.

«МИД Беларуси выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким жертв катастрофы самолета Ан-148 в Подмосковье. Стойкости и душевных сил семьям погибших в этот скорбный час», — говорится в сообщении МИДа республики.

Соболезнования и слова поддержки направили главы Аргентины, Египта, Словакии, Израиля и Чехии.

«Израиль выражает глубочайшие соболезнования семьям 71 погибшего в ужасной авиакатастрофе в Москве. Мы скорбим вместе с народом России в связи с этой ужасной трагедией», –– написал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в Facebook.

Также соболезнования пришли и из Украины.

«Выражаю соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе неподалеку от Москвы», –– написал глава МИДа Украины Павел Климкин в Twitter.

Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья 11 февраля. Погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа.