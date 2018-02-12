Мировые лидеры соболезнуют России в связи с крушением Ан-148
Мировые лидеры выражают свои соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье.
«Мы выражаем соболезнования семьям и друзьям погибших в авиакатастрофе под Москвой, а также российским властям», -–– говорится в сообщении главы МИДа Бельгии Дидье Рейндерса.
Также соболезнования выразил президент Финляндии Саули Ниинисте.
«Хочу от себя и народа Финляндии выразить глубокие соболезнования Вам [президенту Владимиру Путину], близким жертв и всем, кого затронула эта трагедия», –– говорится в сообщении канцелярии финского президента.
Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину.
Слова поддержки близким погибших выразила и Беларуссия.
«МИД Беларуси выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким жертв катастрофы самолета Ан-148 в Подмосковье. Стойкости и душевных сил семьям погибших в этот скорбный час», — говорится в сообщении МИДа республики.
Соболезнования и слова поддержки направили главы Аргентины, Египта, Словакии, Израиля и Чехии.
«Израиль выражает глубочайшие соболезнования семьям 71 погибшего в ужасной авиакатастрофе в Москве. Мы скорбим вместе с народом России в связи с этой ужасной трагедией», –– написал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в Facebook.
Также соболезнования пришли и из Украины.
«Выражаю соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе неподалеку от Москвы», –– написал глава МИДа Украины Павел Климкин в Twitter.
Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья 11 февраля. Погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа.