Опубликована запись переговоров вызывавших Ан-148 авиадиспетчеров

В Сети опубликована получасовая запись переговоров авиадиспетчеров, которые пытались связаться с экипажем Ан-148, пропавшего с радаров через две минуты после вылета из московского аэропорта Домодедово.

На записи слышно, как диспетчеры вызывают экипаж рейса 703 Москва–Орск, но не получают ответа.

«Саратов-703, Москва вас зовет и зовет», — сказал один из сотрудников аэропорта.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение 11 февраля в Подмосковье. Обломки воздушного судна обнаружили в Раменском районе.

На борту находился 71 человек, все погибли, в том числе трое детей.

По одной из версий, лайнер мог развалиться в воздухе. Эксперты отметили, что следов взрывчатки на обломках не обнаружено.

Самолет был исправен, осмотревшие его техники также находились на борту Ан-148.

СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц». На месте катастрофы обнаружены «черные ящики», один из них не получил сильных повреждений.

Глава Минтранса Максим Соколов сообщил, что ведомство совместно с Росавиацией и Ространснадзором рассмотрит вариант приостановки эксплуатации Ан-148.

Власти Оренбургской области намерены выплатить по 1 млн рублей родственникам погибших.

