Появилось видео крушения Ан-148 в Подмосковье

Одна из камер видеонаблюдения в частном доме засняла момент крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. Кадры происшествия опубликованы в YouTube.

На 26-й секунде видео запечатлен момент взрыва лайнера при падении.

Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148, выполнявший рейс Москва–Орск, с 65 пассажирами и шестью членами экипажа на борту потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья 11 февраля. Через четыре минуты после вылета из московского аэропорта Домодедово самолет пропал с радаров. Все находившиеся на борту люди погибли, в том числе трое детей. Самой младшей пассажирке было всего пять лет.

Эксперты отметили, что самолет был исправен, а следов взрывчатых веществ на обломках не обнаружено. При этом выдвигалась версия, что лайнер развалился еще в воздухе. Его обломки и два черных ящика были разбросаны на территории радиусом в 1 км.

Ранее портал iz.ru опубликовал запись переговоров авиадиспетчеров, которые пытались связаться с экипажем.

Соболезнования в связи с трагедией родственникам погибших выразили премьер Испании, МИД Израиля, МИД Бельгии и министр иностранных дел Украины.