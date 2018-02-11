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Глава МЧС прибыл на место крушения Ан-148 в Подмосковье

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Глава МЧС России Владимир Пучков прибыл на место крушения самолета Ан-148 в Раменский район Подмосковья.

Также с министром прибыл его первый заместитель Владимир Степанов.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» пропал с радаров через четыре минуты после вылета (14:24 мск) из Московского аэропорта Домодедово. Воздушное судно направлялось в Орск. Позже стало известно о том, что Ан-148 потерпел крушение около деревни Стапановское в Подмосковье. Обломки лайнера разбросало в радиусе 1 км.

На борту находился 71 человек, все погибли, в том числе трое детей. Самой младшей погибшей девочке было пять лет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».

По одной из версий, воздушное судно могло развалиться в воздухе. Следов взрывчатки на обломках не обнаружено.

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