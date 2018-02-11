«Саратовские авиалинии» отменили рейс из Москвы в Орск после крушения Ан-148

«Саратовские авиалинии» отменили рейсы из Москвы в Орск и обратно, запланированные на понедельник, 12 февраля. Об этом сообщила глава пресс-службы авиакомпании Елена Воронова.

«Завтра рейс на Орск отменен. Соответственно, отменен и обратный рейс», –– приводит ее слова «РИА Новости».

Воронова отметила, что пассажирам, купившим билеты, вернут деньги.

Информации о том, будут ли отменены рейсы и в другие дни, пока нет.

11 февраля самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в Подмосковье. Обломки воздушного судна обнаружили в Раменском районе.

На борту находился 71 человек, все погибли, в том числе трое детей. Самой младшей погибшей девочке было пять лет.

По одной из версий, воздушное судно могло развалиться в воздухе. Следов взрывчатки на обломках не обнаружено.

Согласно техосмотру, самолет был исправен.

СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».

В ходе поисково-спасательной операции были обнаружены черные ящики, один из них серьезных повреждений не получил.

Как сообщили в «Саратовских авиалиниях», компания помогает родственникам погибших прибыть в Москву.

Глава Минтранса Максим Соколов сообщил, что ведомство рассмотрит вариант приостановки эксплуатации Ан-148.