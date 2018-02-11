Рухнувший Ан-148 проходил предполетный досмотр

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», потерпевший крушение в Раменском районе Московской области, ранее в воскресенье совершал еще рейсы из Москвы в Саратов и Пензу. Перед вылетом в Орск воздушное судно прошло предполетный осмотр, нареканий на состояние машины не было. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

«Перед полетом в аэропорту Домодедово борт прошел обязательную процедуру технического обслуживания, никаких вопросов не было», — цитирует агентство своего собеседника.

Он добавил, что в январе 2018 года борт проходил так называемый C-check (форма техобслуживания), где проверялись агрегаты двигателя, планера и крыла.

Ранее сообщалось, что срок действия сертификата летной годности самолета был выдан 2 июня 2016 года на срок до 1 июня 2018 года

На данный момент следователи устанавливают лиц, участвовавших в подготовке самолета к вылету.

11 февраля пассажирский лайнер Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья при выполнении рейса в Орск. На борту находился 71 человек, в том числе трое детей. Все они погибли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По одной из версий, лайнер мог развалиться в воздухе.