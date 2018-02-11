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Глава МИДа Украины выразил соболезнования родным погибших при крушении Ан-148

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования родным погибших в крушении самолета Ан-148 в Подмосковье.

«Выражаю соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе неподалеку от Москвы», –– написал министр в Twitter.

Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблих в авіакатастрофі неподалік від Москви. My condolences to the families & friends of those who lost their lives in the plane crash near Moscow

Ранее внешнеполитическое ведомство Украины сообщило, что по предварительным данным украинцев на борту лайнера не было.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья 11 февраля. Воздушное судно пропало с радаров через четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово.

На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все погибли.

Обломки лайнера разбросало на территории радиусом в 1 км.

На место трагедии прибыл глава МЧС Владимир Пучков.

По одной из версий, Ан-148 мог развалиться в воздухе.

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