Глава МИДа Украины выразил соболезнования родным погибших при крушении Ан-148

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования родным погибших в крушении самолета Ан-148 в Подмосковье.

«Выражаю соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе неподалеку от Москвы», –– написал министр в Twitter.

Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблих в авіакатастрофі неподалік від Москви. My condolences to the families & friends of those who lost their lives in the plane crash near Moscow

11 февраля 2018 г.

Ранее внешнеполитическое ведомство Украины сообщило, что по предварительным данным украинцев на борту лайнера не было.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья 11 февраля. Воздушное судно пропало с радаров через четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово.

На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все погибли.

Обломки лайнера разбросало на территории радиусом в 1 км.

На место трагедии прибыл глава МЧС Владимир Пучков.

По одной из версий, Ан-148 мог развалиться в воздухе.