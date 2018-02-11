Прямой эфир
Сюжет:

Власти Оренбуржья выплатят по 1 млн рублей семьям погибших в катастрофе Ан-148

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Оренбургской области выплатят дополнительно по 1 млн рублей родственникам погибших при крушении самолета Ан-148, сообщил полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич.

Как ранее заявил глава Минтранса РФ Максим Соколов, всем семьям погибших выплачивается страховка в размере 2 млн рублей в соответствии с законодательством, однако регионы могут принять «необходимые дополнительные решения в этом направлении».

«Решением губернатора Оренбургской области за каждого погибшего будет выплачено к той страховке, которая платится в соответствии с федеральным законодательством, дополнительно 1 млн рублей», — приводит слова полпреда «РИА Новости».

О желании направить денежную компенсацию семьям жертв авиакатастрофы в размере 1 млн рублей заявил также глава Подмосковья Андрей Воробьев. 

Лайнер «Саратовских авиалиний» направлялся из московского аэропорта Домодедово в Орск. Он исчез с радаров днем 11 февраля спустя некоторое время после взлета. Воздушное судно упало в Подмосковье, его обломки обнаружили на поле в Раменском районе.

На борту самолета находился 71 человек, выживших нет. 12 февраля власти Оренбуржья объявили траур

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Разбившийся самолет Ан-148 вез мешок с письмами «Почты России»
Корреспондент iz.ru ведет репортаж с места крушения Ан-148

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017