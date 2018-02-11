Власти Оренбуржья выплатят по 1 млн рублей семьям погибших в катастрофе Ан-148

Власти Оренбургской области выплатят дополнительно по 1 млн рублей родственникам погибших при крушении самолета Ан-148, сообщил полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич.

Как ранее заявил глава Минтранса РФ Максим Соколов, всем семьям погибших выплачивается страховка в размере 2 млн рублей в соответствии с законодательством, однако регионы могут принять «необходимые дополнительные решения в этом направлении».

«Решением губернатора Оренбургской области за каждого погибшего будет выплачено к той страховке, которая платится в соответствии с федеральным законодательством, дополнительно 1 млн рублей», — приводит слова полпреда «РИА Новости».

О желании направить денежную компенсацию семьям жертв авиакатастрофы в размере 1 млн рублей заявил также глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Лайнер «Саратовских авиалиний» направлялся из московского аэропорта Домодедово в Орск. Он исчез с радаров днем 11 февраля спустя некоторое время после взлета. Воздушное судно упало в Подмосковье, его обломки обнаружили на поле в Раменском районе.

На борту самолета находился 71 человек, выживших нет. 12 февраля власти Оренбуржья объявили траур.