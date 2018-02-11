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Найдены обломки потерпевшего крушение самолета в Подмосковье

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Обнаружены части двигателя, шасси и другие предметы механизации самолета Ан-148, который потерпел крушение в Подмосковье.

Обломки воздушного судна разбросало по полю в Раменском районе. Рассматривается версия, что самолет мог развалиться в воздухе, указывает телеканал РЕН ТВ.

Ан-148, принадлежавший «Саратовским авиалиниям», направлялся в Орск. Он исчез с радаров днем 11 февраля, через несколько минут после взлета. На борту воздушного судна находился 71 человек, все они погибли. Портал iz.ru опубликовал список жертв авиакатастрофы.

На видео ниже эксперт назвал возможные причины крушения самолета.

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