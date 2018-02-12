В авиакатастрофе Ан-148 погиб депутат из Норильска

Депутат горсовета Норильска и глава агентства по развитию города Сергей Панченко погиб при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье. Об этом сообщили в мэрии города.

«Сергей Николаевич погиб в авиакатастрофе Ан-148. Он был депутатом горсовета и главой некоммерческой организации «Агентство развития Норильска». Его супруга вылетела в Москву», — цитирует «РИА Новости» представителя мэрии.

Ранее стало известно о гибели в авиакатастрофе ветерана авиации России и девушки хоккеиста «Адмирала».

Пассажирский лайнер Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» рейса 703 Москва–Орск потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Самолет перестал выходить на связь через четыре минуты после взлета из Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все погибли. Следственный комитет рассматривает несколько версий причин крушения.

Ранее портал iz.ru опубликовал видео момента крушения Ан-148 и запись переговоров авиадиспетчеров, которые пытались связаться с экипажем.