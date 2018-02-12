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Подруга стюардессы Ан-148 рассказала о погибшей

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Подруга стюардессы Виктории Коваль, погибшей при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье, рассказала о любви девушки к работе.

«Она мечтала об этой работе! И очень любила свою работу. Когда начинала летать, говорила, что боится, а потом говорила уже, что не боится и ей это нравится. Всегда мы с ней шутили, что самое главное — это взлететь и приземлиться», — цитирует RT подругу погибшей.

Она рассказала, что дружила с Коваль, которая была отзывчивым и радостным человеком, на протяжении 15 лет.

«Она любила всех и всегда желала всем только добра», — сказала подруга.

Виктории Коваль был 21 год.

Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 730 Москва–Орск потерпел крушение 11 февраля. Через четыре минуты после вылета из Домодедова лайнер пропал с радаров. На борту находился 71 человек, в том числе трое детей. Все они погибли.

На месте трагедии продолжают работать спасатели. Обломки самолета разбросаны в радиусе 1 км от места крушения.

Следственный комитет рассматривает несколько версий причин крушения, в том числе человеческий фактор и неблагоприятные погодные условия.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Ранее стало известно, что среди погибших были ветеран российской авиации и девушка хоккеиста «Адмирала».

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