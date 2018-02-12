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Опознание тел жертв крушения Ан-148 пройдет в Москве

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Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
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Процесс опознания тел погибших при крушении самолета Ан-148 и судебной экспертизы будет проводиться в Московском бюро судебной экспертизы. Об этом сообщил заммэра столицы Леонид Печатников.

«В связи с трагедией в Раменском Москва активно помогает своим подмосковным коллегам. Сформирована группа социальных работников и психологов, которые работают с родственниками погибших. Процесс опознания тел погибших и судебной экспертизы будет проводиться в Московском бюро экспертизы», — цитирует Печатникова агентство «РИА Новости».

Пассажирский лайнер Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. На борту лайнера, выполнявшего рейс Москва–Орск, находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли, среди жертв трагедии трое детей.

Точка соприкосновения самолета с землей уже установлена. В Следственном комитете заявили, что рассматривают разные версии, в том числе человеческий фактор, отказ техники и неблагоприятные погодные условия. Ранее портал iz.ru публиковал новые возможные причины крушения самолета.

Также опубликована запись переговоров авиадиспетчеров, которые пытались связаться с экипажем, а также видео момента крушения Ан-148.

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