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МЧС подтвердило нахождение двух иностранных граждан на борту Ан-148

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Фото: REUTERS
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На борту пассажирского самолета Ан-148, разбившегося 11 февраля в Раменском районе Подмосковья, находились два иностранных гражданина — из Швейцарии и Азербайджана. Такую информацию подтвердило МЧС России, уточненный список пассажиров опубликован на сайте ведомства.

Klaeui Ulrich — гражданин Швейцарской Конфедерации, Намиг Гахраманов — гражданин Азербайджанской Республики.

Как сообщал портал iz.ru, в МИД Швейцарии информацию о нахождении гражданина в числе пассажиров лайнера пока не подтвердили.

Пассажирский лайнер Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс Москва–Орск, потерпел крушение 11февраля. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли. Лайнер пропал с радаров через четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово в 14:24 мск.

Следов взрывчатки на обломках не обнаружено, самолет был исправен. По одной из версий, лайнер мог развалиться в воздухе. МЧС направляет к месту крушения дополнительные снегоходы в связи со снегопадом. Точка соприкосновения самолета с землей уже установлена. 

Ранее портал iz.ru опубликовал запись переговоров авиадиспетчеров, которые пытались связаться с экипажем и видео момента крушения Ан-148.

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