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Ветеран авиации погиб при крушении Ан-148 в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Среди погибших при крушении пассажирского самолета Ан-148 был ветеран российской авиации, 79-летний заслуженный пилот России Борис Кармалеев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников «горячей линии» аэропорта Орска.

Кармалеев преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации.

«Кармалеев Борис Александрович в списках есть, из Санкт-Петербурга. Это преподаватель Санкт-Петербургского университета гражданской авиации», — рассказали в аэропорту.

Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148, выполнявший рейс Москва–Орск, с 65 пассажирами и шестью членами экипажа на борту, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья 11 февраля. Лайнер пропал с радаров через четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово. Все находившиеся на борту люди погибли.

Как стало известно, на борту находилась и девушка защитника хоккейного клуба «Адмирал» Сергея Ильина.

По оценкам экспертов, лайнер был исправен. Техники, проводившие осмотр Ан-148, также находились в самолете.

Ранее портал iz.ru опубликовал запись переговоров авиадиспетчеров, которые пытались связаться с экипажем, и видеозапись, на которой запечатлен момент падения самолета.

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