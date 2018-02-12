Девушка хоккеиста «Адмирала» погибла при крушении Ан-148 в Подмосковье

Дарья Толмасова, девушка защитника хоккейного клуба «Адмирал» Сергея Ильина, была на борту потерпевшего крушение в Подмосковье самолета Ан-148. Об этом сообщил агент Шуми Бабаев.

«В нашей семье случилось страшное горе. Сегодня в результате авиакатастрофы на борту самолета, следовавшего из Москвы в Орск, погибла подруга нашего защитника «Адмирала» Сергея Ильина — Дарья Толмасова. Ей было всего 22 года. Мы выражаем самые глубокие соболезнования нашему другу и его семье. Сережа, держись и крепись», — написал Бабаев в своем Instagram.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший перелет из Москвы в Орск потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. Самой младшей пассажирке было всего пять лет. Также стало известно о гибели ветерана авиации из Санкт-Петербурга.

Ранее портал iz.ru опубликовал запись переговоров авиадиспетчеров, пытавшихся связаться с Ан-148, и видео с камер наблюдения, которые зафиксировали момент крушения лайнера.

По оценкам экспертов, воздушное судно было исправно. Обломки самолета найдены на территории радиусом в 1 км. Как сообщили в МЧС процедура опознания жертв пройдет в Москве. Следственный комитет рассматривает несколько версий причин трагедии, в том числе человеческий фактор, отказ техники и неблагоприятные погодные условия.