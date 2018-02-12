СКР рассматривает несколько версий катастрофы Ан-148

Человеческий фактор, отказ техники, неблагоприятные погодные условия рассматриваются следователями в числе версий крушения самолета «Саратовских авиалиний» Ан-148, произошедшего 11 февраля в Раменском районе Московской области. Об этом заявили в Следственном комитете РФ.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

При этом, по информации СК, «никаких сообщений о неисправности воздушного судна от экипажа не поступало».

Самолет «Саратовских авиалиний» направлялся из аэропорта Домодедово в Орск, на борту находился 71 человек, все пассажиры и члены экипажа погибли.

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