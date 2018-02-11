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Место катастрофы Ан-148 сняли с коптера

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Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
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Поисково-спасательная операция, которая ведется на месте катастрофы Ан-148, вечером 11 февраля была снята iz.ru с квадрокоптера.

На видео запечатлен оперативный штаб на месте катастрофы, где ведется поисковая операция и работает спецтехника МЧС, а также дорога с интенсивным движением неподалеку.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в поле между деревнями Аргуново и Степановское в Раменском районе Московской области. По информации Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, лайнер поднялся в воздух в 14:24, однако затем пропал с радаров. На борту находился 71 человек, все погибли, в том числе трое детей.

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