МИД Швейцарии не подтвердил данные о гражданине страны на борту Ан-148

В МИДе Швейцарии пока не подтверждают информацию о нахождении гражданина этой страны в числе пассажиров пассажирского самолета Ан-148, потерпевшего крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья.

«У нас пока нет официального подтверждения (этой информации)», — цитирует представителя ведомства Жан-Марка Кревуазье агентство «РИА Новости».

Пассажирский лайнер Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение при выполнении рейса в Орск. На борту находился 71 человек, все погибли, в том числе трое детей. По одной из версий, лайнер мог развалиться в воздухе. Эксперты отметили, что следов взрывчатки на обломках не обнаружено. Самолет был исправен, осмотревшие его техники также находились на борту Ан-148.

Ранее сообщалось, что на борту лайнера находились гражданин Швейцарии и гражданин Азербайджана.