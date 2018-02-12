К месту крушения Ан-148 дополнительно доставят снегоходы

Беспилотники обследуют зону крушения самолета Ан-148, разбившегося 11 февраля в Раменском районе Подмосковья, для определения основных точек проведения поисково-спасательных работ. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

«С утра будет проведена разведка зоны крушения беспилотниками для определения совместно со Следственным комитетом основных точек для проведения поисковых работ», — цитирует Полетыкина агентство ТАСС.

По состоянию на 22:30 мск поисковые работы продолжаются. На месте ЧП находятся около 600 человек, спасатели работают в три смены. Ведутся следственные действия.

Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что с утра 12 февраля будут выделены снегоходы для работы экспертов Международного авиационного комитета (МАК) и следователей СК.

Пассажирский лайнер Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение при выполнении рейса в Орск. На борту находился 71 человек, все погибли, в том числе трое детей. По одной из версий, лайнер мог развалиться в воздухе. Эксперты отметили, что следов взрывчатки на обломках не обнаружено. Самолет был исправен, осмотревшие его техники также находились на борту Ан-148.

Ранее портал iz.ru публиковал видео крушения Ан-148.