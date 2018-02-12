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Установлена точка соприкосновения разбившегося Ан-148 с землей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Точка соприкосновения разбившегося пассажирского самолета Ан-148 с землей установлена. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ.

«[Глава СК] Александр Бастрыкин заслушал отчет о неотложных следственных действиях, которые уже удалось реализовать следователям и криминалистам за первые часы, прошедшие после трагедии. Ему доложено, что к настоящему моменту в результате проведенных мероприятий установлена точка соприкосновения самолета с землей», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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Она добавила, что Бастрыкин поручил в первоочередном порядке провести тщательный осмотр места соприкосновения с помощью криминалистической техники. 

Пассажирский лайнер Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение при выполнении рейса в Орск. На борту находился 71 человек, все погибли, в том числе трое детей. По одной из версий, лайнер мог развалиться в воздухе. Эксперты отметили, что следов взрывчатки на обломках не обнаружено. Самолет был исправен, осмотревшие его техники также находились на борту Ан-148.

МЧС направляет к месту крушения дополнительные снегоходы в связи с погодными условиями. Зона будет обследована беспилотниками для определения мест проведения поисково-спасательных работ.

Ранее портал iz.ru публиковал видео крушения Ан-148.

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