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На месте крушения Ан-148 работают около 100 следователей и криминалистов

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Фото: Global Look Press/Sputnik/Xinhua
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На месте крушения самолета Ан-148, разбившегося 11 февраля в Раменском районе Подмосковья, работают около 100 следователей и криминалистов СК РФ. Об этом сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.

«Сейчас в нем [осмотре места ЧП] задействованы порядка 100 следователей и криминалистов Следственного комитета РФ из числа сотрудников центрального аппарата СК России и Московского межрегионального следственного управления на транспорте», — цитирует Петренко агентство ТАСС.

По ее словам, осмотр территории «займет не одни сутки» ввиду ее обширности, работа будет вестись в непрерывном режиме до полного ее завершения. 

Пассажирский лайнер Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс Москва–Орск, пропал с радаров через четыре минуты после вылета. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

Следов взрывчатки на обломках обнаружено не было, самолет был исправен. Сообщается, что лайнер мог развалиться в воздухе. МЧС направляет к месту крушения дополнительные снегоходы в связи со снегопадом. Точка соприкосновения самолета с землей уже установлена.

Ранее портал iz.ru опубликовал запись переговоров авиадиспетчеров, которые пытались связаться с экипажем, а также видео момента крушения Ан-148. 

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