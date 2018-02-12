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Пучков поручил организовать транспортный коридор к месту крушения Ан-148

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Глава МЧС РФ Владимир Пучков поручил организовать транспортный коридор к месту крушения пассажирского самолета Ан-148.

Пучков отметил, что на данный момент дорога к месту ЧП уже разбита, в связи с чем проезд даже на специальной технике и снегоходах крайне затруднен.

«Наша одна из главных задач — обеспечить доступность проезда техники на место. Организуйте доступный транспортный коридор и пути подъезда», — цитирует министра агентство ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, МЧС направит к месту крушения дополнительные снегоходы в связи с погодными условиями.

Вместе с этим глава МЧС поручил обеспечить круглосуточную охрану зоны места падения лайнера. Пучков назвал главным приоритетом в работе поиск тел погибших и фрагментов самолета, которые могут представлять интерес для сотрудников СК и представителей Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Пассажирский лайнер Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. Воздушное судно направлялось в Орск. На борту находился 71 человек, все погибли, в том числе трое детей. Следов взрывчатки на обломках не обнаружено, самолет был исправен. По одной из версий, лайнер мог развалиться в воздухе.

Точка соприкосновения самолета с землей установлена, территория будет обследована беспилотниками для определения мест проведения поисково-спасательных работ.

Ранее портал iz.ru публиковал видео крушения Ан-148.

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