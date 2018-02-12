СМИ сообщили о новых возможных причинах крушения Ан-148

Появились новые возможные причины крушения пассажирского самолета Ан-148, разбившегося 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Об этом сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

Как правило, решение об обработке поверхностей воздушного судна противообледенителем принимает пилот. Однако по некоторым данным, Ан-148 мог не пройти противообледенительную обработку в аэропорту Домодедово.

Также по неподтвержденным данным, реальный возраст самолета Ан-148 выше ранее заявленных восьми лет. Сообщается, что проводилось внешнее обновление лайнера.

Кроме того, существует версия поверхностного осмотра самолета.

Пассажирский лайнер Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс Москва–Орск, потерпел крушение 11 февраля. По словам источников, на скорости 640 км/ч самолет врезался в склон небольшого оврага, при ударе произошло воспламенение. Глубина воронки в эпицентре катастрофы составляет 2,5 м. Точка соприкосновения самолета с землей уже установлена.

На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли, среди жертв трагедии трое детей.

Ранее сообщалось, что перед вылетом лайнер прошел предполетный досмотр, самолет был исправен. Согласно одной из ранее обнародованных версий, Ан-148 мог развалиться в воздухе. В Следственном комитете заявили, что рассматривают разные версии, в том числе человеческий фактор, отказ техники и неблагоприятные погодные условия.

Ранее портал iz.ru опубликовал запись переговоров авиадиспетчеров, которые пытались связаться с экипажем, а также видео момента крушения Ан-148.