Генсек ООН соболезнует в связи с крушением Ан-148 в Подмосковье

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил глубочайшие соболезнования родственникам погибших и всему российского народу в связи с крушением пассажирского лайнера Ан-148 в Подмосковье. Об этом сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь глубоко опечален трагедией и выражает свои соболезнования семьям жертв, а также народу и правительству Российской Федерации», –– цитирует его ТАСС.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса Москва–Орск потерпел крушение 11 февраля. Через четыре минуты после вылета из Домодедова лайнер пропал с радаров. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли.

По одной из версий самолет развалился еще в воздухе. Его обломки разбросаны в радиусе 1 км от места падения. На опубликованных кадрах момента падения лайнера видно, что он загорелся еще в воздухе и взорвался при ударе об землю.

Следователи рассматривают несколько версий причин крушения, в том числе человеческий фактор и неблагоприятные погодные условия.

Соболезнования России выразили многие лидеры стран мира, в том числе США, Израиля, Белоруссии, Египта, Аргентины, Бельгии и Украины.

Ранее портал iz.ru сообщал, что подруга 21-летней стюардессы Виктории Коваль, погибшей при крушении самолета Ан-148, рассказала о любви девушки к работе.