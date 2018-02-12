Бывший пилот выдвинул свою версию крушения Ан-148

Бывший пилот гражданской авиации Сергей Золотухин прокомментировал крушение пассажирского самолета Ан-148, разбившегося 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. По его словам, экипаж пытался экстренно посадить самолет. Причиной катастрофы Золотухин назвал отказ одного из двигателей.

«Поскольку у самолета была полная загрузка и полная заправка, он не мог продолжить полет на одном двигателе», — приводит слова Золотухина сайт телеканала РЕН ТВ.

Золотухин отметил, что экипаж пытался совершить посадку, однако этого не удалось из-за погодных условий. На это указывает разброс осколков в радиусе километра.

На борту лайнера, выполнявшего рейс Москва–Орск, находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. По словам источников, на скорости 640 км/ч самолет врезался в склон небольшого оврага, при ударе произошло воспламенение. Глубина воронки в эпицентре катастрофы составляет 2,5 м.

Ранее сообщалось, что перед вылетом лайнер прошел предполетный досмотр, исправность самолета не вызывала сомнений. Командир и второй пилот самолета Ан-148 имели несколько сотен часов налета на этом типе машин.

Согласно одной из ранее обнародованных версий, Ан-148 мог развалиться в воздухе. СК РФ рассматривает версии человеческого фактора, отказа техники и неблагоприятных погодных условий. Портал iz.ru публиковал новые возможные причины крушения самолета.

Также опубликована запись переговоров авиадиспетчеров, которые пытались связаться с экипажем, и видео момента крушения Ан-148.