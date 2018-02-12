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Пушков критически отозвался о небольших авиаперевозчиках

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Фото: ТАСС/DPA/Emile Alain Ducke
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета Ан-148, разбившегося 11 февраля в Раменском районе Подмосковья.

Также сенатор высказал свое мнение в адрес компании-перевозчика — «Саратовские авиалинии».

Пассажирский лайнер Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. На борту лайнера, выполнявшего рейс Москва–Орск, находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

Ранее слова поддержки родным и близким погибших выразили мировые лидеры — главы и министры иностранных дел многих стран мира. Сообщения с соболезнованиями пришли из Израиля, Белоруссии, Египта, Словакии, Бельгии, Финляндии, США и Украины, а также Международного олимпийского комитета (МОК)

Портал iz.ru публиковал новые возможные причины крушения самолета. Также опубликована запись переговоров авиадиспетчеров, которые пытались связаться с экипажем, а также видео момента крушения Ан-148.

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